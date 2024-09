EA SPORTS FC 25 - Les footeux sont de retour sur Nintendo Switch

Que serait un mois de septembre sans son FIFA EA SPORTS FC annuel ? Vous avez sans doute vu les masses de joueurs se presser dans les boutiques spécialisées ce jour, EA SPORTS FC 25 est désormais disponible sur Nintendo Switch et sur supports concurrents. En attendant de découvrir notre test dédié dans les prochains jours, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

EA SPORTS FC™ 25 vous offre de nouveaux moyens de gagner pour le club.

Jouez avec vos proches en Rush 5-5 et sur petit terrain dans les modes Football Ultimate Team™, Clubs et Coup d'envoi. En mode Rush dans Football Ultimate Team, créez une équipe de foot à 5 avec un maximum de trois proches et prenez le contrôle de votre athlète préféré.

Faites évoluer votre équipe pour jouer comme l'élite du football mondial avec FC IQ. Les bases tactiques ont été entièrement repensées pour un meilleur contrôle des matchs et des mouvements collectifs plus réalistes, tandis que le nouveau modèle d'IA optimisé par des données du monde réel influence la tactique des joueurs grâce aux nouveaux Rôles des joueurs.

Vivez les plus belles histoires du monde réel avec les Points de départ Live* des modes Carrière de manager et Carrière de pro. Réécrivez l'histoire des ICÔNES du passé avec les équipes d'aujourd'hui en mode Carrière de pro. Pour la toute première fois vivez une authentique Carrière féminine en prenant le contrôle d'un club ou d'une joueuse parmi les cinq meilleures ligues féminines du monde.

EA SPORTS FC™ 25 rassemble les meilleurs athlètes des plus grands clubs et des plus grandes compétitions du monde et utilise les données de match des plus grands championnats pour reproduire fidèlement la manière dont plus de 19 000 joueurs et joueuses jouent, bougent et gagnent match après match.

Quelle que soit votre voie vers la victoire dans EA SPORTS FC™ 25, faites-le pour le club !

Le jeu nécessite le téléchargement de 31 Go de données au minimum avec une connexion Internet. Vous devrez peut-être également créer ou associer un compte Nintendo. Une carte microSD (vendue séparément) peut être requise en fonction de votre espace de stockage. La configuration requise de l’espace de stockage peut changer, rendez-vous sur x.ea.com/ea/FC-Switch pour en savoir plus.