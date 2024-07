EA SPORTS 25 se dévoile avec un trailer - Prix, poids, date de sortie... Tous les détails de la version Nintendo Switch

Comme annoncé hier, EA SPORTS FC 25 s'est dévoilé officiellement aujourd'hui avec un trailer que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. A priori, les joueurs switch devrait avoir la même expérience, graphismes mis à part.

EA SPORTS FC 25 sera disponible à partir du 27 septembre 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Le jeu est annoncé à 59,99€ sur l'eshop de la Nintendo Switch

Sur l'eShop de la Nintendo Switch, les fans pourront avoir un accès anticipé via l'Ultimate Edition à partir du 20 septembre 2024 au prix de 79,99€ (avec des bonus en cas de précommandes avant le 20 août ). Comptez près de 27,6 Go d'espace dans la mémoire ou la carte micro-SD de votre console voire de 31 Go de données supplémentaires. plus de détails prochainement sur ce point et sur la version physique du jeu.

En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer du jeu, la présentation des éditions Standard et Ultimate sur Nintendo Switch ci-dessous avec en prime les captures des fiches eShop et une première image du jeu sur Nintendo Switch.

Détails de l'édition standard de la version Nintendo Switch de EA SPORTS FC 25

EA SPORTS FC 25 vous offre de nouveaux moyens de gagner pour le club. Jouez avec vos proches en Rush 5-5 et sur petit terrain dans les modes Football Ultimate Team, Clubs, Coup d'envoi et Carrière. En mode Rush dans Football Ultimate Team, créez une équipe de foot à 5 avec un maximum de trois proches et prenez le contrôle de votre athlète préféré. Faites évoluer votre équipe pour jouer comme l'élite du football mondial avec FC IQ. Les bases tactiques ont été entièrement repensées pour un meilleur contrôle des matchs et des mouvements collectifs plus réalistes, tandis que le nouveau modèle d'IA optimisé par des données du monde réel influence la tactique des joueurs grâce aux nouveaux Rôles des joueurs. Vivez les plus belles histoires du monde réel avec les Points de départ Live (disponibles après une mise à jour de lancement) des modes Carrière de manager et Carrière de pro. Réécrivez l'histoire des ICÔNES du passé avec les équipes d'aujourd'hui en mode Carrière de pro. Pour la toute première fois vivez une authentique Carrière féminine en prenant le contrôle d'un club ou d'une joueuse parmi les cinq meilleures ligues féminines du monde. EA SPORTS FC 25 rassemble les meilleurs athlètes des plus grands clubs et des plus grandes compétitions du monde et utilise les données de match des plus grands championnats pour reproduire fidèlement la manière dont plus de 19 000 joueurs et joueuses jouent, bougent et gagnent match après match. Quelle que soit votre voie vers la victoire dans EA SPORTS FC 25, faites-le pour le club !

Détails de l'Ultimate Edition" de la version Nintendo Switch de EA SPORTS FC 25

OFFRE À DURÉE LIMITÉE - Précommandez EA SPORTS FC 25 Édition Ultimate avant le 20 août pour recevoir : Élément joueur Héros Live Football Ultimate Team™ non-échangeable à partir du 20 septembre Jusqu'à 7 jours d'accès anticipé à partir du 20 septembre

3 850 Points FC

Emplacement Évolution joueur Football Ultimate Team™ Récompenses Rush en accès anticipé : Points bonus doublés en jouant à Rush avec des proches

Une longueur d'avance pour la Saison 1 de FC Hub

Gagnez des récompenses et du contenu spéciaux dans Football Ultimate Team™ et Clubs

Plus tout le contenu de précommande de l'édition Standard EA SPORTS FC 25 vous offre de nouveaux moyens de gagner pour le club. Jouez avec vos proches dans vos modes favoris au format Rush 5-5 et utilisez FC IQ pour mener votre club à la victoire grâce à un meilleur contrôle tactique à 11 contre 11.

Par ailleurs :

Le jeu nécessite le téléchargement de 31 Go de données au minimum avec une connexion Internet. Vous devrez peut-être également créer ou associer un compte Nintendo. Une carte microSD (vendue séparément) peut être requise en fonction de votre espace de stockage. La configuration requise de l’espace de stockage peut changer, rendez-vous sur x.ea.com/ea/FC-Switch pour en savoir plus. Ce jeu inclut des achats facultatifs de monnaies virtuelles dans le jeu pouvant être utilisées pour acquérir des objets virtuels, y compris une sélection aléatoire d’objets virtuels. L’achat de points FC n’est pas disponible en Belgique

Pour le moment, EA SPORTS FC 25 n'est pas officiellement annoncé sur Nintendo Switch, mais on voit mal EA se passer des millions de joueurs de la console de Nintendo, et de toute façon Nintendo of America a retweeté l'annonce

En attendant, pour mémoire, EA SPORTS FC 24 est disponible officiellement depuis le 29 septembre 2023 sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch.

Source : Ea