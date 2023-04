EA Sports FC - Découvrez le nouveau visage de la franchise Fifa

Vous le saviez déjà probablement, le prochain jeu Fifa ne s'appellera pas Fifa 2023. En cause, un désaccord entre EA Games et la Fifa quant au montant de la somme versée pour pouvoir utiliser ce nom. Qu'à cela ne tienne, EA Games a décidé de faire peau neuve avec sa franchise en lui donnant un nouveau nom. C'est via le compte Twitter des trois consoliers (à savoir Nintendo, Sony et Microsoft) que l'annonce du nouveau nom de la franchise de jeu de football s'est faite.

Adieu Fifa et bienvenue EA Sports FC. Ce nouveau titre nous donne rendez-vous en juillet prochain pour se dévoiler complètement sous nos yeux ébahis mais l'annonce faite conjointement sur les trois comptes Twitter les plus importants du jeu vidéo donne envie de croire à une version Nintendo Switch à hauteur de ses congénères. Verdict dans quelques semaines.