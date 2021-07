FIFA 22 - Legacy Edition : service minimum cette année encore sur Nintendo Switch

EA vient d'officialiser la sortie de FIFA 22 sur toutes les plateformes le 1er octobre prochain et si la Nintendo Switch n'a pas été oublié, malheureusement elle hérite comme chaque année désormais depuis trois ans, d'une édition "Legacy" ou Essentielle". comme aux plus belles heures de la Xbox 360 et de la PS3. En gros, il ne faut s'attendre à aucune nouveautés de gameplay ou autre innovation dans cette édition comme dans celles des années précédentes. FIFA 22 - Legacy Edition se contentera de mettre à jour les maillots et les effectifs pour être raccord avec les derniers changements survenus dans l'actualité du football. Autant dire que c'est encore une fois une déception pour tous les fans de foot et de FIFA qui devront se tourner vers d'autres plateformes pour découvrir les nouveautés de la version 2022. Notez qu'à priori, le jeu devrait coûter 39,99$ / 39,99 € à sa sortie. Evidemment, nous vous en reparlerons dès que nous aurons plus de détails. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

