Alfred Hitchcock - Vertigo va vous faire avoir des Sueurs Froides sur Nintendo Switch

Et si on s'offrait un peu d'Alfred Hitchcock en jeu vidéo ? Edité par Microids et développé par Pendulo Studios, Alfred Hitchcock - Vertigo est un jeu d'aventure narratif librement inspiré du film éponyme (connu sous le nom de Sueurs Froides en France). Attendu pour le 27 septembre prochain sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre aura le droit à une version dématérialisé, ainsi qu'à une version physique !

Contenu de l'édition Limitée de Alfred Hitchcock - Vertigo

L’édition standard du jeu

L’artbook officiel The Art of: Alfred Hitchcock - Vertigo et sa version numérique

La bande originale au format numérique