Return to Monkey Island dévoile ses premières images en vidéo

Bonne nouvelle pour tous les fans de la grande époque des point and click de LucasArts. Le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase publié aujourd'hui (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ICI) nous a permis de voir un premier vrai trailer de Return to Monkey Island, la suite de la fameuse saga de Ron Gilbert. Et, devinez quoi ? On est déjà fan. Retrouvez ci-dessous cette vidéo ainsi qu'une présentation du jeu.

Return to Monkey Island sortira cette année sur Nintendo Switch. Toutes les annonces du NINTENDO DIRECT MINI: PARTNER SHOWCASE DE JUIN 2022 dans notre news spéciale