Voice of Cards: The Beasts of Burden - Le dernier titre de Yoko Taro officiellement annoncé sur Nintendo Switch

Il n'aura finalement pas fallu attendre longtemps avant confirmation de la fuite sur store de Sony. Nouvelle licence de Square Enix signée Yoko Taro (NieR, Drakengard), Voice of Cards nous offre en ce mois de septembre 2022 un troisième opus dénommé Voice of Cards: The Beasts of Burden. Attendu sur Nintendo Switch, PS4 et PC pour le 13 septembre 2022 , nous vous laissons découvrir ci-dessous les premières images de ce jeu de rôle reprenant les codes des parties de JdR sur table de notre jeunesse.

Voice of Cards : The Beasts of Burden emmène les joueurs dans un monde illustré présenté par le biais de cartes. Il s'agit du troisième opus de la franchise Voice of Cards, qui offre désormais aux joueurs la possibilité de piéger les monstres qu'ils vainquent dans des cartes pour les utiliser comme compétences en combat. Suivez une nouvelle histoire qui se déroule dans un monde où une haine millénaire fait rage entre les monstres et les humains, et où une fille qui a perdu sa maison jure de se venger des monstres. Elle s'associe à un mystérieux garçon alors qu'ils se lancent dans l'inconnu et dévoilent le destin de ce monde brisé.

Cette expérience de jeu véritablement unique fait revenir les esprits créatifs à l'origine des précédents jeux Voice of Cards, de la série bien-aimée NieR™ et de la série Drakengard®, notamment : Le directeur créatif, YOKO TARO (série Drakengard, série NieR), le directeur musical, Keiichi Okabe (Drakengard 3, série NieR) et le concepteur de personnages, Kimihiko Fujisaka (série Drakengard).

Les fans de YOKO TARO peuvent acheter un ensemble Digital Deluxe Edition*, qui comprend le jeu Voice of Cards : The Beasts of Burden et plusieurs éléments DLC inspirés du RPG mobile primé, NieR Re[in]carnation, notamment :