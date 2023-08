Disney Dreamlight Valley s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Après avoir enchanté les joueurs depuis sa sortie en accès anticipé en septembre 2022 sur Nintendo Switch, Disney Dreamlight Valley s'apprête à marquer l'esprit des fans de Disney avec une sortie physique. Gameloft, le développeur Nighthawk Interactive et Just For Games viennent en effet d'annoncer un partenariat pour proposer au jeu de simulation de vie une "Cozy Edition" qui sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents le 20 octobre 2023 . En plus du jeu de base, les joueurs pourront retrouver dans cette édition des bonus physiques dont un poster double face et des autocollants, ainsi que de nombreux bonus en jeu exclusifs.

À propos de Disney Dreamlight Valley - Cozy Edition : Explorez un monde rempli de la magie de Disney et Pixar ! Découvrez des histoires captivantes tout en construisant le quartier parfait aux côtés des personnages Disney et Pixar. Disney Dreamlight Valley est un hybride entre un simulateur de vie et un jeu d'aventure riche en quêtes, en exploration et en activités passionnantes mettant en scène les amis Disney et Pixar, aussi bien anciens que nouveaux. Autrefois idyllique, Dreamlight Valley était un lieu où les personnages Disney et Pixar vivaient en harmonie... jusqu'à ce que l'Oubli survienne. Les Épines nocturnes envahirent alors la contrée et détruisirent les merveilleux souvenirs liés à cet endroit magique. N'ayant nulle part où aller, les habitants désespérés de Dreamlight Valley s'enfermèrent à double tour dans le Château des rêves. À présent, vous devez découvrir les histoires de ce monde et ramener la magie à Dreamlight Valley !! Disney Dreamlight Valley : Cozy Edition est une offre physique exclusive de Disney Dreamlight Valley comprenant un ensemble d'autocollants, une affiche de collection, un accès complet au jeu de base ainsi que des bonus numériques exclusifs. La Cozy Edition de Disney Dreamlight Valley comprend : 1 affiche exclusive recto-verso parmi 6 modèles (jusqu'à épuisement des stocks).

Autocollants exclusifs de Disney Dreamlight Valley (jusqu'à épuisement des stocks).

Pull exclusif Cheshire Cat numérique (vêtement à porter dans le jeu pour votre avatar).

5 skins exclusifs d'animal de compagnie (apparences pour créatures dans le jeu).

Maison style chalet (apparence de maison dans le jeu, d'une valeur de 12€).

14 500 pierres de lune (monnaie dans le jeu, d'une valeur de 50€).

Édition Standard de Disney Dreamlight Valley. Le total des objets en jeu a une valeur approximative de 80€ !