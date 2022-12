Disney Dreamlight Valley - Le monde de Toy Story est disponible sur Nintendo Switch

Le contenu de Disney Dreamlight Valley continue de s'étoffer pour les joueurs ayant acheté le titre en early acces. Au menu ce jour, la nouvelle mise à jour Uncharted Space, ou encore "Missions dans l'espace inexploré", qui met en scène le royaume de Toy Story. Dans ce royaume, les joueurs rétrécissent jusqu'à faire la taille d'un jouet et rencontrent les héros emblématiques, Buzz l'Éclair et Woody, qui y ont trouvé refuge depuis que l'Oubli a commencé à sévir sur Dreamlight Valley. De retour au village, les joueurs auront deux quêtes : aider Woody à apprendre la magie des souvenirs d'enfance et aider Buzz à recruter des résidents de Dreamlight Valley pour établir son premier avant-poste Star Command – chacune associée à une histoire riche et complète et à des récompenses d'amitié.

Pour les fêtes de fin d’année, ce jour marque aussi la sortie de la nouvelle « Voie des étoiles festive », remplie de nouveaux items exclusifs. En plus de nouveaux vêtements, meubles et accessoires, « la Voie des étoiles festive » inclut également la toute nouvelle fonctionnalité Styles qui vous permet d’habiller Mickey et Merlin pour les fêtes. Faites un bonhomme de neige, explorez les sommets sibériens ou découvrez les nouvelles recettes pour célébrer les fêtes de fin d'année avec tous vos amis Disney.