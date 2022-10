Disney Dreamlight Valley - Soyez prêts pour la mise à jour gratuite "Le royaume de Scar"

Si les conditions de distribution de Disney Dreamlight Valley laissent encore les joueurs dubitatifs, il faut admettre que le titre de Gameloft a su se créer une petite communauté depuis sa sortie le 6 septembre 2022 en accès anticipé. Avec Halloween qui se rapproche, le studio propose aux possesseurs du Pack Fondateur du jeu, et au-delà, de découvrir la dernière mise à jour gratuite du titre dénommé Le royaume de Scar. Au menu, l'arrivée d'un des méchants les plus emblématiques de Disney, ainsi qu'une myriad d'items et d'accessoires.

Leader dans la création et l'édition de jeux, Gameloft annonce la sortie de la première mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley, « Le royaume de Scar » et le lancement de la prochaine saison de la Voie des étoiles, disponible maintenant pour les détenteurs du Pack fondateur. La mise à jour gratuite invite les joueurs à un périple sous le soleil accablant des savanes du biome du Plateau ensoleillé de Dreamlight Valley, où ils rencontreront le méchant le plus emblématique du Roi Lion de Disney. De plus, la nouvelle Voie des étoiles célèbre tout ce qui a trait à Halloween avec des items et des accessoires exclusifs inspirés de certains des méchants les plus populaires de Disney.

Dans « Le royaume de Scar », la savane emblématique du Plateau ensoleillé est en péril ! Le Pilier du Soin, qui fut autrefois le secret de la verdure luxuriante du Plateau, s'est asséché et est obstrué par une mystérieuse magie ténébreuse. Afin de ramener la vie sur le Plateau, les joueurs n'ont d'autre choix que de faire alliance avec Scar, l'usurpateur en déroute de la Terre des Lions qui a été pris au piège lorsque l'Oubli a dévasté Dreamlight Valley. Les joueurs doivent aider Scar et restaurer le Pilier du Soin en s'aventurant dans les profondeurs des mines du Plateau pour découvrir l'origine du problème, tout en gérant les motivations peu honnêtes de Scar.

La sortie de la mise à jour « Le royaume de Scar » marque aussi le lancement de la prochaine saison de la Voie des étoiles, consacrée à tout ce qui a trait à Halloween et aux méchants Disney, qui recèle d'items inspirés de films emblématiques comme Alice au pays des merveilles, Hercule, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige et d'autres encore. Afin de débloquer les cosmétiques inédits et exclusifs de la saison, les joueurs devront amadouer des méchants emblématiques, éliminer des Épines nocturnes de leur territoire, et passer du temps à rôder dans la vallée. Des nouveautés exclusives en termes de tenues, d'accessoires, de meubles et plus encore attendent ceux qui seront prêts à mettre l'héroïsme de côté. Parfois, il est bon d'être méchant.