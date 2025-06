Disney Speedstorm : le free-to-play reçoit une mise à jour sur Nintendo Switch 2

Si l'idée de voir Cendrillon, Mulan, Jasmine, Daisy ou encore Stitch (cherchez l'erreur) en combinaison de moto vous met en joie, vous devez forcément connaître Disney Speedstorm, le Mario Kart à la sauce Disney développé par Gameloft.

Disponible gratuitement sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch depuis septembre 2023 , le jeu est bien évidemment jouable sur Nintendo SWITCH 2.

Bonne nouvelle, pour que le jeu profite des améliorations de la nouvelle console, Disney Speedstorm vient de recevoir une mise à jour faisant passer le jeu de 30 à 60 FPS et permettant de jouer en 1080p en mode portable et jusqu'à 1440p en mode télé. Retrouvez le détail de cette mise à jour ci-dessous.

À partir de la mise à jour de cette saison, les joueurs sur Nintendo Switch 2 peuvent s'attendre à une expérience de course beaucoup plus fluide et plus nette grâce aux améliorations de performances exclusives au nouveau matériel : - La limite de FPS a été augmentée à 60, offrant des courses d'une fluidité exceptionnelle par rapport à la limite précédente de 30 Fps. - Profitez de 1080p en mode portable et jusqu'à 1440p en mode stationnaire pour un look plus net et plus détaillé. - Un certain nombre d'autres améliorations visuelles telles que de meilleures ombres, un anticrénelage et une meilleure qualité de shaders pour apporter encore plus de finition visuelle à chaque piste. Ces mises à niveau sont exclusives aux joueurs de Nintendo Switch 2, alors assurez-vous que votre jeu est mis à jour pour profiter au maximum de ce que la nouvelle console a à offrir