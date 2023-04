Disney Speedstorm présente le personnage de Figment dans un nouveau trailer

Prochaine grosse sortie signée Gameloft sur Nintendo Switch et supports concurrents, Disney Speedstorm commence à faire chauffer ses moteurs en attendant le lancement de son Early Access l e 18 avril. En attendant de pouvoir mettre la main sur le jeu (à partir de 29,99€), Gameloft vient de dévoiler la présence d'un nouveau personnage jouable : Figment, arrivant directement du pavillon Imagination! du parc Epcot à Walt Disney World. Pour ceux n'ayant absolument aucun idée de qui est ce personnage, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du personnage ci-dessous. Pour rappel, le Early Access de Disney Speedstorm est proposé en 3 packs, et une version free-to-play sera disponible plus tard dans l'année.