Disney Speedstorm - La nouvelle saison du jeu vous emporte vers l'infini et au-delà

Dernier jeu de course en date de Gameloft sur l'univers Disney / Pixar, Disney Speedstorm vient de confirmer ce jour le lancement de sa Saison 2. Cette dernière vous propose de vous emporter vers l'infini et au-delà avec l'ajout des personnage de la licence Toy Story, ainsi que deux personnages rétro :

La dernière saison de cette expérience de course de combat multiplateforme va "jusqu'à l'infini et au-delà" avec de nouveaux Racers Disney et Pixar réimaginés, un nouvel environnement de course inspiré de la chambre d'Andy dans le film Toy Story de Pixar, de nouveaux modes de jeu, de nouveaux membres d'équipage, des améliorations basées sur les commentaires des joueurs, et bien plus encore.

Ces nouveaux coureurs s'accompagnent également de nouveaux Crew Members qui les aideront à améliorer leurs statistiques de course. Parmi eux, citons Caroline Cow et le chef O'Hara, tandis que l'équipage de Toy Story comprend désormais Bullseye, Slinky Dog, Rex et bien d'autres encore.



La chambre d'Andy de Toy Story est le nouvel environnement de course de la saison 2, avec 9 circuits que les coureurs peuvent parcourir à toute vitesse. Sur certains circuits, les joueurs devront saisir leur volant pour défier la gravité dans "Loop the Loop", s'élever vers le ciel dans "3... 2... 1... Launch !" et peut-être même attraper une tranche de pepperoni dans "Pizza Planet Voyage".



En plus des nouveaux coureurs et d'un nouvel environnement de course, les nouveaux modes de jeu "Color Match" et "Follow the Leader" offrent aux joueurs de nouvelles façons passionnantes de concourir. Dans Color Match, le fait de traverser à toute vitesse les boîtes de compétences de la même couleur que son Racer donne un avantage aux joueurs grâce à un coup de pouce soudain. Mais attention aux boîtes de couleur opposée qui étourdissent les coureurs pendant un court instant. Dans le mode de jeu "Suivez le leader", les coureurs laissent derrière eux une longue traînée visible que les autres joueurs peuvent suivre pour obtenir un coup de pouce. Si les joueurs préfèrent ne pas aider leurs adversaires à prendre l'avantage, il leur suffit d'acquérir une compétence d'occultation pour que leur trace disparaisse pendant un certain temps.