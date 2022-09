Disney Speedstorm fait vrombir les moteurs dans un nouveau trailer

On ne peut pas dire que les jeux de course Disney aient été légion dans l'histoire de la firme. Pourtant Gameloft semble vouloir rectifier le tir avec sa dernière création Disney Speedstorm dévoilée en début d'année. Si à ce jour nous n'avons toujours pas de date de sortie à nous mettre sous la langue, le Disney Marvel Show qui s'est tenu cette nuit a été l'occasion pour les équipes de Gameloft de dévoiler un tout nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Foncez à toute vitesse et retrouvez vos héros préférés dans le jeu ultime de courses et de combats de héros, sur des circuits ébouriffants inspirés des univers de Disney et Pixar. Maîtrisez les compétences uniques de chaque personnage sur la piste et décrochez la victoire dans cette expérience palpitante de course d'arcade par les auteurs de la série Asphalt !

DISNEY & PIXAR SE LANCENT DANS LE COMBAT EN COURSE

Une incroyable éventail sélection de personnages, dont le capitaine Jack Sparrow, Mulan, Mickey Mouse, Sulli, la Bête et bien d'autres sont en tenue et font chauffer leur moteur en vue d'un combat en course. Améliorez les statistiques de chaque pilote et tirez parti de leurs compétences uniques qui peuvent influencer l'issue d'une course et changer du tout au tout la façon dont vous jouez au jeu !

CE JEU REDÉFINIT LES COURSES D'ARCADE

N'importe quel joueur peut rapidement prendre en main Disney Speedstorm, mais il est crucial de maîtriser les compétences et les techniques comme utiliser ses boosts de nitro au bon moment, contrôler les dérapages dans les virages et s'adapter aux décors animés des circuits pour dominer toutes les courses.

FAIRE LA COURSE ENSEMBLE N'A JAMAIS ÉTÉ SI FACILE

Choisissez votre pilote et foncez sur des circuits bourrés d'action en solo ou défiez vos amis dans les modes multijoueurs en local et à distance. Vous pouvez même affronter des joueurs du monde entier en ligne pour devenir une légende.

DES CIRCUITS INSPIRÉS DES UNIVERS DISNEY & PIXAR

Faites vrombir votre moteur dans des décors inspirés de vos films Disney et Pixar préférés. Des quais du circuit de l'île de Pirates des Caraïbes à la nature sauvage de la carte des ruines du Livre de la jungle, jusqu'à la course sur la Grande Muraille de Chine de Mulan ou l'étage de la terreur de Monstres et Cie, vous pouvez redécouvrir ces univers sous un angle inédit et excitant, conçu spécialement pour la course.

PERSONNALISEZ ET AFFICHEZ VOTRE STYLE

Choisissez la tenue de votre pilote préféré, une livrée colorée pour votre kart, et affichez des roues et des ailerons tape-à-l’œil. Tout cela, et bien plus, est possible grâce aux nombreuses options de personnalisation du jeu !

DU NOUVEAU CONTENU ARRIVE À TOUTE ALLURE

L'action ne ralentit jamais, grâce au contenu saisonnier inédit qui ne cesse d'arriver. De nouveaux pilotes Disney et Pixar seront régulièrement ajoutés, avec leurs compétences spéciales à maîtriser (ou surmonter), et des circuits uniques seront fréquemment créés pour injecter plus de stratégie dans le mélange. Des personnages de soutien, des décors et des options de personnalisation, ainsi que des objets à collectionner seront aussi régulièrement ajoutés, il y aura donc toujours plus à découvrir.