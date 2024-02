Disney Speedstorm - La Petite Sirène à l'honneur dans la Saison 6 du jeu de course

Dans un univers parallèle, il paraîtrait que la chanson iconique de La Petit Sirène nous permet d'entendre les paroles suivantes : "Sous l'océan, sous l'océan ! Sous l'océan j'met des grands coups de volant sans mettre le clignotant". Si vous avez du mal à me croire sur parole, nous en avons la preuve avec la sortie de la Saison 6 de Disney Speedstorm. Intitulée Under the Sea, cette mise à jour disponible dès à présent permet aux joueurs de découvrir de nouveaux personnages issus du dessin animé de Walt Disney, ainsi que de nouvelles courses et autres bonus. Nous vous laissons découvrir le trailer de présentation de cette mise à jour ci-dessous. Pour rappel, Disney Speedstorm est désormais proposé en free-to-play sur Nintendo Switch.