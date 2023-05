Disney Speedstorm - Steamboat Pete se dévoile dans un nouveau trailer

Nous vous avions présenté il y a quelques jours le personnage de Steamboat Mickey qui avait rejoint le casting de Disney Speedstorm, le nouveau jeu de course de Gameloft actuellement en accès anticipé payant sur l'eShop de la Nintendo Switch. Aujourd'hui nous découvrir la némésis de Mickey, à savoir Steamboat Pete qui rejoindra également le casting à l'occasion de la saison 2 du jeu. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Disney Speedstorm est le jeu ultime de courses et de combats, sur des circuits ébouriffants inspirés des univers de Disney et Pixar. Dans cette expérience palpitante de course d'arcade, les joueurs devront maîtriser les compétences uniques de chaque personnage sur la route et décrocher la victoire.