Disney Speedstorm - Ralph et Vanellope débarquent avec la Saison 7

Toujours présent pour faire chauffer la gomme, Disney Speedstorm a entamé sa septième saison avec l'ajout d'un nouvel univers basé sur Les Mondes de Ralph. Au menu : nous retrouverons bien sûr Ralph et Vanellope accompagnés de leurs camarades sur un nouveau circuit directement inspiré de Sugar Rush.

La dernière saison de cette expérience de course de combat multiplateforme introduit 5 nouveaux coureurs, dont Ralph, Vanellope von Schweetz, le sergent Calhoun, Fix-It Felix et King Candy, un nouvel environnement de course "Candy Kingdom" inspiré du jeu Sugar Rush de Disney's Wreck-It Ralph, de nouveaux membres d'équipage, et un coureur surprise de mi-saison qui fait son entrée dans une franchise bien-aimée.

Aujourd'hui marque également le lancement de plusieurs changements et améliorations dans le jeu qui renforceront l'expérience de course. Les joueurs auront notamment accès au contenu saisonnier actuel et passé via la carte du monde, un système de progression simplifié, une interface utilisateur améliorée et des options de personnalisation étendues qui donneront aux véhicules de Racer un aspect plus unique.