Mega Man Battle Network Legacy Collection - Plongez dans le monde interconnecté de la Net Society dès maintenant sur Nintendo Switch

Capcom est en plein dépoussiérage de printemps avec sa licence Mega Man, après la série principale et les épisodes Zero, c'est au tour des spin-off Battle Network Legacy de revenir dans une compilation sur Nintendo Switch PS4 et PC. Mega Man Battle Network Legacy Collection vous propose ainsi de retrouver pas moins de 10 jeux mettant en avant Lan Hikari et MegaMan.EXE dans des aventures variées dans le monde interconnecté de la Net Society. Avec sa dimension RPG, et le système de combat reposant sur des puces propres à ces spin-off, cette compilation est à posséder pour les fans du robot bleu.

Les joueurs vont, dès maintenant, pouvoir plonger dans le monde interconnecté de la Net Society avec Lan Hikari, son NetNavi et MegaMan.EXE, pour sauver la ville envahie par la cybercriminalité ! Grâce aux nouvelles fonctionnalités en ligne, ils peuvent organiser des batailles privées avec leurs amis, combattre contre d'autres joueurs en ligne dans des matchs non classés ou tenter de se hisser au top dans des matchs classés ! Les joueurs le désirant peuvent également choisir parmi différentes règles de combat, comme les batailles de type « Chips in Real Thing », « best-of-three brawls » héritées de Mega Man™ Battle Network 3 ou « Version Battles » héritées de Mega Man™ Battle Network 4.



En ligne, les joueurs peuvent miser des Battle Chips, échanger des styles MegaMan.EXE et des programmes clients NetNavi avec d'autres NetBattlers du monde entier. Ceux qui veulent se concentrer sur les aventures de Lan et MegaMan.EXE peuvent utiliser le nouveau mode Buster MAX en dehors du jeu en ligne pour multiplier les dégâts du tir normal de MegaBuster par 100.



Mega Man Battle Network Legacy Collection propose un filtre haute résolution, un terminal Personnel interactif 3D Megaman.EXE, plus de 1 000 visuels de Mega Man et 188 morceaux de musique ! Les 499 Patch Cards créées à partir de Mega Man™ Battle Network 4 sont incluses dans la collection ! Il s'agissait à l’origine de cartes physiques vendues uniquement au Japon et qui devaient être scannées pour intégrer le jeu.

Si le Japon et les Etats-Unis ont le droit à une version physique pour cette compilation, le public Occidental devra malheureusement se contenter d'une version dématérialisée. Mais étant donné que les versions JAP et US incluent l'anglais, et que les jeux n'ont pas été traduits par chez nous, l'imports reste du domaine du possible pour ceux préférant les bonnes vieilles boîtes. Vous pouvez également retrouver notre test de Mega Man Battle Network Legacy Collection en cliquant juste-ici.