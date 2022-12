Mega Man Battle Network Legacy Collection - Retour à la Net Society le 14 avril prochain sur Nintendo Switch

Si les fans de Mega Man apprécient en majorité les opus principaux et le genre action/plateforme, les Spin off Mega Man Battle Network ont eux-aussi leurs fervents admirateurs depuis de nombreuses années. En 2023, Capcom proposera aux joueurs de re-découvrir les 10 titres dérivés, sous l'appellation Mega Man Battle Network Legacy Collection.

C'est au détour d'un tout nouveau trailer à retrouver ci-dessous que Capcom confirme que la compilation sortira officiellement le 14 avril 2023. Nous vous laissons préparer vos puces de combat pour votre retour dans le monde futuriste de la Net Society !

Mega Man Battle Network Legacy Collection regroupe 10 titres de la saga Mega Man Battle Network. Son histoire se déroule dans le monde futuriste interconnecté de la Net Society, qui dépend de programmes informatiques connus sous le nom de Network Navigators (ou NetNavi en abrégé). Ils gèrent tout, du grille-pain au réseau électrique de la ville. Si cette technologie propose toutes sortes de commodités, elle a également importé une vague de cybercriminalité qui sévit à tous les niveaux de la société. Dans les jeux proposés, les joueurs incarnent Lan Hikari en utilisant leur terminal personnel et son NetNavi, MegaMan.EXE, pour affronter les coupables de ces cybercrimes. Les joueurs contrôlent MegaMan.EXE dans son exploration du réseau, ses affrontement stratégiques et son utilisation des puces de combat pour acquérir des capacités dévastatrices capables de supprimer les virus les plus sinistres.