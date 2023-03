La Parole aux Dév's - Road 96: Mile 0 de DigixArt

Après vous avoir proposé, il y a plus d'un an, une interview de Yoan Fanise, le créateur du studio DigixArt basé à Montpellier, en amont de la sortie sur Nintendo Switch du Road-Trip narrativo-procédural Road 96 (que vous pouvez lire et relire en cliquant ici), nous remettons aujourd'hui le couvert en invitant de nouveau Yoan Fanise à répondre à quelques questions en amont de la sortie de Road 96: Mile 0, un spin-off/préquel du titre. Cet entretien a été réalisé par mail par questions/réponses interposées.

Le développement de ce spinoff a t’il débuté dès la sortie de Road 96 ? Ce préquel a t’il été pensé pendant le développement de Road 96 ou bien après celui-ci ?

L’idée est venue lors de la Beta fermé, des joueurs nous demandaient d’où venait les ados que l’on incarne. Je voulais volontairement dans Road 96 jeter le joueur sur la route, créer ce mouvement perpétuel. Le seul indice sur leur vie apparaissant si on appelle « maison » dans une cabine téléphonique. On a voulu raconter deux exemples très différents, Kaito, un adolescent que nous avions imaginé dans Lost In Harmony, venant d’un milieu très modeste. Son histoire s’intégrai parfaitement dans le monde de Pétria. Et de l’autre coté jouer une adolescente avec un parcours beaucoup plus atypique: Zoé. Qui est la fille de quelqu’un de très important. Donc oui on voulait tout de suite créer un préquel qui montre le début de leurs trajets. D’où son nom Mile 0 qui est un panneau fréquent aux états unis, le début d’une route.

L’équipe du développement de ce préquel est-elle sensiblement la même que celle de Road 96 ? Est-ce un projet qui a demandé autant de ressources humaines et de temps ?

Oui la Core Team est quasiment la même, nous avons même un peu grandi l’équipe pour arriver à le sortir avec une meilleure qualité sur Switch, un meilleur frame rate et rendu des lumières. Nous avons beaucoup appris sur Road 96. Le jeu est plus court que son grand frère mais il est plus polish et avec une variété folle de décors. Le mieux est de le jouer d’une traite, en 5 à 7h.

Le sacre de Road 96 aux pégases l’année dernière et les nombreuses récompenses gagnées par le jeu ont-elles modifiées votre façon de développer vos jeux ? Vous-ont elles confortées dans votre idée de développer un préquel à Road 96 ?

Oui plus on voyait l’engouement autour du jeu, les prix, les réactions des joueurs, le bouche à oreille incroyable, plus on se disait qu’on avait bien fait de ne pas perdre de temps avec de choisir notre prochain projet. On était dans un super élan, il ne fallait pas le perdre.

Lors des Pégases 2023 nous avons pu apercevoir des tranches de vie du studio dans la dernière bande-annonce, un making off sur le développement du jeu est-il prévu ?

Pour l’instant nous n’avons pas prévu de film long, comme sur Road avec son documentaire complet de 52min qui raconte la difficulté pour un studio indé de faire naître un jeu atypique. Mais notre lead tester a beaucoup filmé sur Mile 0, principalement avec sa caméra VHS, donc il y a de la matière, avec un look incroyable. D’ailleurs avec la collaboration avec les musiciens comme The Midnight que nous avons rencontrés à Munich, il y’a sans doute quelque chose à faire.

Les univers de Lost in Harmony et de Road 96 étaient-ils liés depuis le début ou bien est-ce l’envie de refaire un jeu musical qui a motivé cette fusion des univers ?

Non, l’univers de Pétria n’existait pas encore quand j’ai imaginé l’histoire de Kaito en 2015, mais il correspondait tellement avec l’ado que nous recherchions, son histoire avec Aya, la pollution, donc c’était une évidence. Idem pour les rides musicaux, nous voulions amener un gameplay plus frénétique, avec du skill, et c’est tout naturellement que nos avons replongé dans cet univers psychédélique et rythmique.

Sera-t-il nécessaire d’avoir joué à Lost in Harmony et à Road 96 pour jouer à ce préquel ?

Non heureusement nous avons fait bien attention à ce que Mile 0 soit aussi une porte d’entrée des 2 autres jeux. En fait les trois opus peuvent se jouer dans n’importe quel ordre. C’est drôle car Mile 0 est à la fois une suite pour Kaito et un préquel pour Zoé.

Road 96: Mile 0 est-il exclusivement un runner musical comme le laisse suggérer sa bande-annonce ou bien d’autres segments avec un gameplay sont-ils à prévoir ?

Non pas du tout, c’est compliqué d’expliquer ce qu’est Mile 0 avec des mots. Il faut y goûter pour comprendre que c’est une expérience proche de Road 96, en plus linéaire et avec des phases de gameplay totalement psychédéliques qui expriment les émotions très fortes de ses personnages. On voulait aller plus loin que simplement des mini-jeux de Road 96.

Étant donné que nous incarnerons deux personnages nommés et importants pour l’histoire, les possibilités de morts ou d’emprisonnement qui donnaient lieu à un changement de personnages ne seront plus présents. Y-aura-t-il cependant plusieurs chemins et plusieurs routes à découvrir ? Est-ce encore une fois un jeu à embrochement narratif ?



Mile 0 à une structure narrative très différente, on peut choisir dans quel ordre explorer White Sands, la residence privé luxueuse où ils habitent, mais les 3 actes se déroulent dans l’ordre, ce qui donne plus de profondeur à l’histoire et des évolutions des personnages plus marqués. C’est plus classique mais plus profond et avec un grand nombre de fins différentes qui sont les résultantes de tout vos choix.

Le procédural est-il encore de la partie ?

Non c’est un système narratif tout nouveau que nous avons construit avec 2 jauges de croyances : celle de Zoé et celle de Kaito. Suivant comment le joueur va les faire évoluer, c’est tout un dégradé de possibilité qui vas s’ouvrir ou non. C’est la beauté des systèmes analogiques, ils permettent de prendre en compte plein de petits choix. C’est plus fin que le schéma de ramifications classique.

Road 96 fonctionnait sur un système complexe à base de nœuds nodaux et des conditions à remplir pour avoir accès à tel ou tel dialogues. Ce système est-il de retour dans une forme simplifiée ?

Oui nous gardons nos outils et les avons mêmes améliorés, c’est le coeur de notre philosophie à DigixArt, tous le monde peut écrire des dialogues « placeholders » [Ndlr : "remplisseur" en bon français.] avec des conditions parfois très complexes car ce sont des noeuds faciles à utiliser directement dans le moteur. Et la voix robot nous permet de tout de suite écouter ce que ça donnerait, régler le rythme d’une séquence, la faire tester.

Ce système sera-t-il au cœur du prochain jeu de DigixArt ?

Nous allons aller beaucoup plus loin sur le prochain jeu, mais je ne peux pas encore donner plus de détails car c’est une phase de recherche intensive et nous ne savons pas encore à quel système cela va aboutir. Nous adorons innover, et nous ne voulons pas nous répéter, c’est la beauté d’un petit studio très créatif.

La bande-son de Road 96 était un élément important de celui-ci, les chansons de Road 96 seront-elles présentes dans Road 96: Mile 0 ?

Nous avons repris certaines chansons de Road 96, qui sont ancrées avec leurs personnages, les musiques de Robert Parker et Daniel Gadd notamment, mais surtout fait composer de nouveaux morceaux à Kalax et Alexis Laugier sans oublier les nouveaux venus, Arslan Elbar, JC Charlier, et surtout The Midnight qui a composé une magnifique chanson pour le jeu.

Et pour faire vibrer les quadragenaires, nous avons mêmes licensés No Brakes de Offspring qui correspond totalement à la folie de Zoé à ce moment de son parcours.

Combien de chansons composeront la BO de Road 96: Mile 0 ?

Il y’a 14 chansons originales sont dans la BO disponible sur toutes les plateformes d’écoute. On a hâte de la faire découvrir aux joueurs, c’est un élément tellement important de nos jeux.

Le développement de Road 96 avait été, en grande partie, fait sous l’ère Trump. Le personnage de Tirak semble partager des traits communs avec Donald Trump. L’élection de Joe Biden et sa présidence ont-elles influencés le propos politique de Road 96: Mile 0 ou bien ce préquel s’éloigne du monde réel pour poursuivre le propos politique initié dans Road 96 ?

On s’éloigne un peu de l’aspect politique dans Mile 0 pour creuser plutôt du côté de ses croyances, de ce qui est perçu comme vrai ou faux, peut être influencé par les années Covid, la guerre en Ukraine et les fake news, dont parfois on peut se demander si elles ont ce nom car elles ne correspondant pas à la propagande du côté où l’on se trouve, du narratif officiel.

C’est cette naïveté que nous questionnons dans Mile 0. Faut-il rester dans ses croyances d’enfance, guidées par ses parents, ou oser changer de point de vue, remettre en question ce que l’on nous donne à voir. La confrontation des réalités de Kaito et Zoé crée ce dilemme.

Étiez-vous au courant du développement d’un nouvel épisode de votre jeu Soldats Inconnus ? [Ndlr : Yoan Fanise est l'un des trois créateurs de Soldats Inconnus premier du nom.]

Oui, Ubisoft m’en avait informé et je connais très bien l’équipe de Old Skull Game à Lyon qui a développé le jeu, ils sont formidables, je savais que le jeu était entre de bonnes mains, ça m’a rassuré. Mais j’ai été un peu déçu du choix du mobile car l’immersion n’est pas la même.

Avez-vous eu l’occasion de vous y essayer ?

Oui je l’ai sur mon téléphone, j’ai joué la moitié pour le moment, je suis coincé sur un puzzle ardu avec Anna pour tout vous dire. Mais quel bonheur et quelle nostalgie de se replonger dans ces décors avec ces personnages. Avoir reçu tant de Prix, notamment le Game Awards pour la meilleur Narration en 2014 a changé le cours de ma vie. Cela m’a donné assez de confiance pour fonder un studio, pour créer des jeux encore plus fous, loin de toute contrainte technique ou éditoriale. Soldats Inconnus aura toujours une place très spéciale dans mon cœur.

Le prochain projet de DigixArt est-il aussi lié à Road 96 ? Que ce soit en terme d’univers ou de proposition ?

Je ne peux malheureusement pas vous dire aujourd‘hui car nous sommes en phase de recherche sur son système narratif, les possibilités sont encore nombreuses, tout est ouvert à ce stade. Ce qui est sure c’est qu’il sera surprenant.