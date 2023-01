Road 96: Mile 0 - Un nouveau Road Trip se prépare pour début avril sur Nintendo Switch

Vous avez adoré Road 96 et le road trip qu'il proposait lors de sa sortie en 2021? Alors préparez votre sac à dos pour un nouveau voyage avec Road 96: Mile 0 annoncé ce jeudi sur Nintendo Switch par Ravenscourt et DigixArt. Disponible à partir du 4 avril 2023 sur différents supports dont la Nintendo Switch, cette nouvelle aventure se présente comme un préquel de Road 96, qui vous fera suivre les aventures de 2 adolescents partant pour un road trip qui débute en 1996.

Deux adolescents, deux mondes

Les joueurs de Road 96 se souviendront de Zoe, l’un des personnages principaux du jeu. Elle vient de la partie riche de la ville et son père travaille pour le gouvernement du Président Tyrak en tant que ministre du Pétrole.

Kaito, un personnage du jeu Lost in Harmony, est né du côté sombre et dangereux de Colton City et a déménagé avec ses parents à White Sands dans l’optique de trouver du travail et d’échapper à la pollution présente en ville. Cela fait deux ans maintenant qu’ils vivent ici aux côtés de tous les autres VIPS et du Président Tyrak.

Intriguée par la noirceur qui émane de lui, Zoe se rapproche de Kaito et tous deux devinrent de très bons amis. En passant du temps avec lui, elle va découvrir des faits troublants sur son pays, mais aussi à propos de son propre père.

Souhaitez-vous découvrir les raisons qui se cachent derrière la fuite de Zoe de chez elle, ainsi que la vérité derrière ce qu’il s’est réellement passé en 1986 pendant l’attentat à la frontière ?

Rapidement, cette amitié sera mise à l’épreuve. Comment cela impactera leur histoire ? Resteront-ils amis ?

Yoan Fanise, PDG de DigixArt déclare : « Dans Mile 0, nous souhaitions montrer d’où venait Zoe, ainsi que les raisons qui l’ont poussée à quitter sa vie confortable. Cependant, on ne voulait pas le faire de façon conventionnelle, nous avons opté pour une manière plus délirante, avec des séquences musicales pleines de métaphores, dans lesquelles vous parcourez les convictions et les doutes de Zoe et Kaito. Ce qui est drôle c’est que VOUS décidez de la façon dont vous souhaitez qu’ils évoluent ».

Les mondes intérieurs de Zoe et Kaito

Explorez les mondes intérieurs des deux personnages. Bien que l’aspect narratif reste l’élément central de Road 96: Mile 0, Zoe et Kaito feront du skate à travers des passages musicaux psychédéliques. Ces excursions imaginaires sont un mélange unique de jeu de rythme et de choix narratifs, permettant aux joueurs d’influencer et façonner leur voyage émotionnel.

The Midnight

La musique colorée et rétro Land Locked Heart de The Midnight, un groupe de synthwave américain, sera prochainement disponible. C’est le premier single de la bande originale de Road 96: Mile 0, ce qui renforce l’expérience émotionnelle des joueurs.

« Cette chanson parle du paradoxe du retour à la maison. Même s’il s’agit de l’endroit où vous avez grandi et que tout autour de vous, vous le prouve, il arrive à un moment donné d'avoir la sensation de n'être plus à la maison. Finalement, vous avez le sentiment que vous devez fuir cet endroit ou que vous devez y rester et continuer une histoire qui n'est plus la vôtre. Nous sommes ravis de voir ce titre prendre vie dans Road 96: Mile 0 » ajoute les membres du groupe The Midnight.