Capcom vous donne RDV pour le Tokyo Game Show

Alors que le Tokyo Game Show va pouvoir redevenir un événement physique cette année, CAPCOM n'oublie par les joueurs et joueuses qui ne pourront pas faire le déplacement pour les festivités. Cet événement sera l'occasion de découvrir de nouvelles vidéos concernant les titres du studio : Monster Hunter RISE : Sunbreak et Mega Man Battle Network Legacy Collection côté Nintendo Switch, sans oublier Street Fighter 6, Exoprimal et Resident Evil Village Gold Edition sur les supports concurrents.

Pour ne rien rater des prochaines annonces du studio, une vidéo sera proposée avec les sous-titres en français le 15 septembre à 16h00 (heure française) sur leur page Youtube officielle.