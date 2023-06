Monster Hunter Rise : Sunbreak - Le Malzeno primordial débarque dans la dernière vague de contenu gratuit du jeu

Il y a quelques heures avait lieu le Monster Hunter Rise: Sunbreak Digital Event qui est venu clôturer la vague de mises à jour gratuites pour l'extension monstrueuse de Monster Hunter Rise. Dès demain, le 8 juin 2023 , le jeu passera en version 16 pour accueillir le Malzeno primordial, l'antagoniste final de l'aventure Sunbreak qui devrait donner du fil à retordre aux joueurs si l'on en croit la toute dernière bande-annonce et sa description officielle. Cette vague de contenu vient aussi clôturer le long suivi du jeu et laisser la place ainsi libre pour un éventuel Monster Hunter 6. Prêt à mettre un point final à votre chasse sur Monster Hunter Rise : Sunbreak ?

Le Malzeno primordial est la forme initiale du Malzeno avant d'être contaminé par les Qurio. D'ordinaire, il utilise ses ailes et sa queue avec l'élégance d'un chevalier, mais sous l'influence des Qurio, il devient plus sournois et, dans son état "Soif de sang", il déploie une puissance énorme. Il semble lutter contre une force écrasante quand cette énergie explosive corrompt son corps.