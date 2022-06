Dragon Quest Treasures - Le spin-off de Dragon Quest XI vous donne rendez-vous début décembre sur Nintendo Switch

Les aventures d'Erik et de Mia, personnages emblématiques tirés de Dragon Quest XI vont enfin pouvoir voler de leurs propres ailes dans le spin-off Dragon Quest Treasures. C'est à l'occasion du dernier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase que nous avons pu apercevoir une nouvelle vidéo du jeu accompagné d'une date de sortie officielle. Préparez vos sacoches et votre nécessaire du parfait petit voleur, Dragon Quest Treasures sortira officiellement le 9 décembre 2022 sur Nintendo Switch !

Bienvenue au paradis des chercheurs de trésors ! Un frère et une sœur rêvent de rassembler les plus grands trésors du monde. Ce rêve devient réalité quand ils sont transportés dans le royaume magique et mystérieux de Draconia. Erik and Mia, accompagnés de leurs adorables compagnons Purrsula et Porcus, s'allient à toute une ménagerie de monstres dégourdis pour se mettre en chasse de trésors dans ce spin-off de la série DRAGON QUEST. D'immenses richesses n'attendent que d'être trouvées ! DRAGON QUEST TREASURES arrivera le 9 décembre sur Nintendo Switch.