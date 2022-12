Aujourd'hui on Switch sur Dragon Quest Treasures

Sorti depuis le 9 décembre 2022, Dragon Quest Treasures se présente comme un spin-off se déroulant une dizaine d'année avant les événements de Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée. Nous y retrouvons Erik et sa sœur Mia encore enfants, et rêvant d'aventures et de richesses. Ce souhait est alors exaucé lorsque deux compagnons ailés leur font découvrir le monde mystérieux de Draconia. Entre recherche de trésors et exploration, nos comparses vont avoir du pain sur la planche.

Afin de vous faire une petite idée de ce qui vous attend dans le jeu, votre serviteur vous a préparé une petite vidéo de gameplay qui vous permettra de voir les différentes mécaniques du jeu. Vous trouverez cette dernière ci-dessous. Et si vous aimez la lecture, notre test dédié est également disponible juste-ici.