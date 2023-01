Dragon Quest Treasures - Une démo est disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 9 décembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Dragon Quest Treasures se présente comme un spin-off de Dragon Quest XI mettant en scène le voleur Erik et sa soeur Mia. Ensembles, ils vont voyager vers la mystérieuse contrée de Draconia pour mettre la main sur les plus fabuleux trésors, avec l'aide de leurs camarades monstrueux. Si notre test dédié ne vous a pas donné l'envie de vous procurer le jeu, une démo est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Toute la progression effectuée dans la démo, y compris les données de sauvegarde, pourra être transférée vers la version complète du jeu. Les personnes qui décideront d'acheter la version complète du jeu après avoir terminé la démo recevront par ailleurs cinq billes de dresseur pour les aider dans leurs aventures.

Dans la peau d'Érik et Mia, les joueuses et les joueurs se lancent dans un voyage extraordinaire dans le mystérieux monde de Draconia. Le duo est vite rejoint par leurs adorables compagnons, Porcellus et Persiana, ainsi que par une équipe de monstres amicaux à recruter au fil de leur chasse au trésor. Les joueuses et les joueurs peuvent utiliser les compétences uniques de ces monstres pour découvrir des trésors cachés et atteindre des lieux autrement inaccessibles. Ils devront défendre leurs trésors contre les monstres et les clans rivaux jusqu'à ce qu'Érik et Mia puissent rentrer à la base pour les faire estimer. Amasser des trésors fera augmenter la valeur de la salle du trésor, ce qui leur permettra d'agrandir leur base et leur clan de monstres amicaux.