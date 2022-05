Dragon Quest Treasures se dévoile avec un nouveau teaser et quelques images

Il y a un an, Square Enix dévoilait un nouveau spin-off de sa licence Dragon Quest : Dragon Quest Treasures, une chasse aux trésors mettant en vedette, Erik et Mia, les héros de Dragon Quest XI en version enfant. A l'occasion du "Dragon Quest Day", Square Enix a publié un nouveau teaser du jeu nous permettant de découvrir de nouvelles images. A part ça, toujours pas de date de sortie ni de plateformes dédiées. Tout ce que l'on sait c'est que le jeu bénéficiera d'une sortie mondiale. En attendant d'autres détails, il faudra donc se contenter de cela. Retrouvez le trailer et quelques captures d'écran ci-dessous. Et comme toujours n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

