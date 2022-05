Yuji Horii partage un message pour l'anniversaire de Dragon Quest et annonce de nombreux jeux en 2022 en attendant Dragon Quest XII

Vendredi, c'était le "Dragon Quest Day", l'anniversaire de la célèbre licence de Square Enix qui fêtait donc ses 36 ans . Pour l'occasion, le créateur de la saga, Yuji Horii a fait le voyage jusqu'à l'attraction Dragon Quest Island et enregistré un message à l'attention des fans. L'occasion de rappeler que Dragon Quest XII : The Flames of Fate est toujours en développement mais que d 'autres jeux sont (presque) près à sortir. Yuji Horii promet d'ailleurs de nombreux titres Dragon Quest en 2022. Si le maître n'a pas donné plus de détails, il a rappelé que Dragon Quest X fêtait cette année son dixième anniversaire et que le développement de sa version "chibi" et offline (voir détails ICI) était bien avancé. Idem pour le spin off Dragon Quest Treasures dont un nouveau teaser a été publié dans la foulée (voir LA). Il a aussi annoncé que la version mobile de Dragon Quest Builders était prête... Il faudra cependant patienter pour avoir plus de détails. Alors quels jeux Dragon Quest espérez-vous pour 2022 ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous, la traduction du message de Yuji Horii (publié initialement par Gematsu) ainsi que la vidéo d'annonce :

Bonjour à tous! C'est Yuji Horii. En ce moment, je suis à Dragon Quest Island. Dragon Quest Island est une attraction qui donne vie au monde de Dragon Quest à travers un mélange d'expériences réelles et numériques. Malheureusement, il pleuvait le jour de notre visite… Grâce à tous nos fans, l'attraction fête son premier anniversaire. Je suis vraiment heureux que vous soyez venus si nombreux pour y participer. Et à tous ceux qui envisagent de faire le voyage, vous serez chaleureusement accueillis sur l'île d'Awaji, l'endroit où j'ai grandi. C'est un endroit formidable à visiter, même les jours de pluie comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 27 mai, également connu sous le nom de Dragon Quest Day. Et cette année, c'est le 36e anniversaire de la série Dragon Quest . Nous n'aurions pas pu aller aussi loin sans le soutien de nos fans. Je vous suis très reconnaissant. En 2022, ce sera aussi le 10e anniversaire du lancement de Dragon Quest X. Nous avons beaucoup de plans pour marquer l'occasion dans les travaux, alors j'espère que vous avez tous hâte de célébrer avec nous. Nous allons également sortir beaucoup de nouveaux titres Dragon Quest cette année. Le travail est déjà bien avancé sur Dragon Quest X Offline et Dragon Quest Treasures . Et la version mobile de Dragon Quest Builders est prête. Il devrait être disponible en téléchargement sur les magasins d'applications très bientôt, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ou pour plus d'informations sur le jeu, rendez-vous sur notre site officiel. Nous travaillons dur sur la construction de Dragon Quest XII , mais il y aura beaucoup plus de Dragon Quest pour vous guider jusqu'à ce qu'il soit terminé. Merci à tous d'avoir soutenu la série Dragon Quest pendant 36 ans, de ma part, Yuji Horii. Au revoir!

