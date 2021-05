Dragon Quest X s'offre une version "chibi" jouable uniquement hors ligne

Pour célébrer le 35eme anniversaire de Dragon Quest Square Enix a diffusé un stream spécial qui a permis d'officialiser Dragon Quest 12 (voir détails ICI) mais pas seulement. Le stream a aussi été l'occasion de découvrir que Dragon Quest X le MMO sorti uniquement au Japon d'abord sur Wii et PC puis sur Wii U, 3DS, PS4 et Nintendo Switch va avoir droit à une nouvelle version "chibi" jouable uniquement hors ligne. Annoncé pour 2022 au Japon (mais sans plateformes dédiées pour le moment) le jeu devrait se dévoiler davantage très prochainement. En attendant, un premier trailer a été publié. Retrouvez le sur cette page. Notez que dans le même temps Dragon Quest X Online va recevoir une mise à jour et passer en version 6.

