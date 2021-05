Dragon Quest XII: The Flames Of Fate : un nouvel opus "plus sombre" officiellement annoncé - Premières infos

Le stream dédié au 35eme anniversaire de Dragon Quest s'est terminé il y a peu avec une annonce importante puisque Dragon Quest 12 a été officiellement dévoilé. Alors pour le moment pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n'est un premier logo et l'assurance selon le créateur de la saga, Yuji Horii, que ce nouvel opus sera "plus adulte" et "plus sombre". Il semblerait aussi que les choix du joueur influent sur le déroulement du jeu. Nommé Dragon Quest XII : The Flames of Fate que l'on peut traduire par les Flammes du Destin, ce douzième opus n'a pour le moment pas de date de sortie ni même de plateformes mais Yuji Horii promet des mises à jour prochaines.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.