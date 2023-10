Dragon Quest : une annonce en approche ?

Alors que la sortie de Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres se rapproche sur Nintendo Switch, il semblerait que Square Enix ait encore (au moins) une autre annonce à faire concernant la licence Dragon Quest. C'est en tout cas ce que certains fans pensent suite à un message posté sur les réseaux par Yosuke Saito, producteur et directeur chez Square Enix dans lequel il révèle qu'il sort tout juste d'une séance d'enregistrement "longue mais amusante". Mais de quoi parle-t-il précisément ? Si c'est difficile à dire, son message était accompagnée par une photo montrant un document de travail avec des parties volontairement cachées...

Pas de quoi décourager les détectives du net qui ont zoomé sur certains endroits et réussi à y lire le nom de Yuji Horii, le célèbre créateur de Dragon Quest, ainsi qu'une date, ou plutôt un mois ; le mois de décembre . Faut-il en déduire qu'il y aura une annonce concernant Dragon Quest en décembre ? Et de quel Dragon Quest s'agit-il ? D'un nouveau jeu ? A moins qu'il ne s'agisse de Dragon Quest XII : The Flames of Fate ?

Ou alors, le message fait référence à Dragon Quest X OFFLINE... Il faut savoir que récemment, le site Gematsu a repéré de nouveaux trailers pour Dragon Quest X OFFLINE en vue d'une sortie du jeu en Asie, et que cela pourrait annoncer son arrivée en Occident. Ce n'est que pure spéculation à ce stade et comme toujours, on vous laisse vous faire votre rappel. Pour rappel, Dragon Quest X OFFLINE est une nouvelle version hors ligne du jeu à l'origine sortie sur Wii en 2012 , au Japon uniquement.

En attendant, l'actualité Dragon Quest est la sortie de Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres, le 1er décembre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Square Enix Asia just uploaded trailers for an Asian release of Dragon Quest X Offline in spring 2024, which *could* mean a western English release is about to be announced.



The Asian trailers only list PS5, PS4, and Steam as platforms, which could indicate that Nintendo is… pic.twitter.com/V1YzzSXUDF