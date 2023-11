Dragon Quest Monsters: Le Prince des ombres dévoile de nouvelles informations sur les monstres du jeu

A deux semaines de sa sortie en exclusivité sur Nintendo Switch, Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres nous offre de nouveau une nouvelle vidéo cette fois-ci centrée sur les monstres du jeu. Que ce soit pour les affronter ou pour les domestiquer, ils auront une place centrale dans ce spin-off. Pour rappel, Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres sera officiellement disponible à partir du 1er décembre

DRAGON QUEST MONSTERS: Le Prince des ombres est d’ores et déjà disponible en précommande numérique et préachat uniquement sur Nintendo Switch via la boutique officielle de Square Enix et les revendeurs habituels. Les joueurs qui précommandent ou préachètent le jeu recevront le Lot de bienvenue qui inclut :