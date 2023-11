Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres - Le mode multijoueur fait son retour sur Nintendo Switch

Lorsque l'on est un éleveur de monstres, qu'y-a-t'il de mieux que de pouvoir comparer son équipe le temps d'un combat à celles de nos amis ? Prochain épisode de la saga Monsters, Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres proposera aux joueurs d'incarner Psaro, ennemi emblématique de Dragon Quest IV, dans une aventure visant à affronter son paternel. Si nous n'avions connaissance jusqu'à présent que du contenu solo du jeu, Square Enix vient de confirmer que le multijoueur aura également sa place entre deux chasse aux monstres. Pour rappel, Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch le 1er décembre 2023 en versions physique et dématérialisée.

Les célèbres combats en ligne sont de retour pour la série DRAGON QUEST MONSTERS, avec de nouvelles améliorations de gameplay, comme les joutes express. En progressant dans l'histoire, Psaro rencontrera Fizzy dans la tour de Rosecolline afin d'accéder aux fonctions en ligne et à la possibilité d'acheter du contenu en DLC. Il y aura quelque chose pour tous les joueurs, nouveaux venus comme vétérans, qui pourront améliorer les capacités de leurs monstres lors de combats contre d'autres meneurs.

Les trois principales fonctionnalités en ligne sont : les combats en ligne, les joutes express et le magasin en ligne. Les joueurs qui se débrouilleront bien au cours des combats en ligne et des joutes express pourront obtenir des récompenses telles que de nouveaux monstres et des objets rares. Au magasin en ligne, il est possible d'échanger des pièces d'or obtenues dans le jeu principal contre des objets tels que des livrets qui permettent d'enseigner un nouveau talent à un des monstres de l'équipe. Que ce soit pour s'entraîner ou simplement faire du shopping, le jeu offre de nombreux moyens de devenir un meilleur meneur de monstres !

Combats en ligne

Il existe de nombreuses catégories de combat différentes, dont :

Les matchs classés : Dans ce mode, des meneurs de monstres du monde entier s'affrontent pour décrocher la première place. En progressant dans le classement, les fans pourront gagner des accessoires rares et d'autres objets pour renforcer leurs monstres.

Dans ce mode, des meneurs de monstres du monde entier s'affrontent pour décrocher la première place. En progressant dans le classement, les fans pourront gagner des accessoires rares et d'autres objets pour renforcer leurs monstres. Les matchs amicaux : Les joueurs pourront affronter d'autres meneurs pour le plaisir après les avoir enregistrés en tant qu'amis sur leur compte Nintendo®.

Les joueurs pourront affronter d'autres meneurs pour le plaisir après les avoir enregistrés en tant qu'amis sur leur compte Nintendo®. Les tournois multijoueur : Jusqu'à huit joueurs pourront s'affronter dans un tournoi en élimination directe jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un.

Joutes express

Une fois les données de l'équipe enregistrées, les joueurs peuvent participer à des joutes express. Ces grandes compétitions utilisent les données de 30 joueurs pour disputer automatiquement et rapidement des combats. Dans ce mode, les participants ne peuvent obtenir des récompenses qu'une fois par jour, mais elles offrent des objets qui peuvent augmenter les stats des monstres ainsi que des monstres identiques (rang B ou inférieur uniquement) issus de n'importe quelle équipe battue en compétition. Après une joute, il est possible de consulter les détails de chaque combat et les données de l'équipe adverse pour organiser des matchs de préparation et s'entraîner. Les joueurs pourront utiliser ces informations pour affiner la composition de leur équipe et modifier leurs tactiques. Les joutes express sont un moyen rapide et facile d'améliorer son équipe, de recruter de nouveaux monstres et d'obtenir des objets utiles.