Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres - Une histoire alternative à celle de Dragon Quest IV

Dernier épisode en date de la licence spin-off Monsters, Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres mettra en lumière Psaro, un ennemi (et allié) bien connu des joueurs de la licence ayant déjà fait Dragon Quest IV : L'épopée des Elus. Si l'on pensait que le spin-off mettrait en avant l'histoire de Psaro et de l'elfe Rose avant les événements de l'opus principal dont il est associé, il s'avère que ce sera une histoire totalement alternative qui nous sera contée, tout en nous faisant visiter des lieux pourtant iconiques. Square Enix nous a préparé pour l'occasion un gros communiqué à découvrir ci-dessous. Pour rappel, Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ombres sera disponible à partir du 1er décembre 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch.

DRAGON QUEST MONSTERS: Le Prince des Ombres montre les événements de DRAGON QUEST IV: The Chapters of the Chosen (DQIV) sous un autre jour. Les joueurs suivront cette histoire depuis le point de vue de Psaro, le mystérieux Prince des Monstres lui-même ! Celui-ci a promis de se venger contre Randolfo le Tyran, le cruel et impitoyable Maitre des Monstres

Psaro est le fils de Miriam, une humaine, et du Maitre des Monstres Randolfo le Tyran, ce qui fait de Psaro le prince demi-humain de Nadiria, le monde des monstres. Miriam est malheureusement tombée gravement malade. Psaro s’aventure alors à Nadiria pour demander à son père de la sauver. Randolfo refuse immédiatement sa demande et décide de maudire Psaro : il ne pourra faire de mal à aucune créature possédant du sang de monstre. Psaro se lance alors dans une quête pour se venger de la cruauté de son père et prendre le contrôle de Nadiria.

Les joueurs rencontreront de nombreux personnages tout au long de l’aventure de Psaro dans DRAGON QUEST MONSTERS: Le Prince des Ombres, dont :

Randolfo le Tyran, le dirigeant implacable qui règne sur tout Nadria : Le terrifiant père de Psaro, son ennemi juré et le Maitre des monstres. Cela fait des années qu’il règne du’ne main de fer sur les terres chaotiques de Nadiria.

Dolph the Destructeur, le general le plus vicieux de Nadiria : Fils aîné de Randolfo le Tyran, il est considéré comme le guerrier le plus puissant de Nadiria. Doté d'une force inégalée, il est considéré par beaucoup comme le successeur choisi par son père pour lui succéder.

Le Dragon du Zénith, le dieu-dragon omniscient : Le dieu-dragon omniscient qui observe ce qui se passe dans le monde depuis Zénithia, un château céleste.

Doc, un garçon à la recherche d'un vieil ami : Un jeune homme naïf voyageant dans le monde à la recherche d'un compagnon disparu. Il paraît qu'il n'a pas toujours eu cette apparence...

Arago, un jeune homme mystérieux et énigmatique : Un jeune homme mystérieux qui semble apprécier la poésie non conventionnelle. Il apparaît toujours là où on ne l'attend pas, et il semble très bien connaître Psaro...

Perceval, le capitaine d'armée fidèle à son roi : Capitaine d'armée d'une grande loyauté envers son seigneur. Il exécutera les ordres les plus barbares sans aucune hésitation.

Général Fléopold, le fidèle gardien du palais du Démon : Gardien de la forteresse qu'on appelle le palais du Démon. Ce guerrier vétéran compte utiliser son immense puissance pour empêcher Psaro de réaliser ses projets.

Miriam, la mère alade de Psaro : La mère humaine de Psaro. Elle vit dans le monde humain de Terrestria et souffre d'une étrange maladie.

Les héros élus de DQIV : Dans DQIV, les héros élus devaient arrêter Psaro et l'empêcher de réaliser ses cruelles ambitions afin de sauver la planète. Il semblerait qu'ils auront aussi un rôle à jouer dans cette histoire, et vu leur expression lugubre, le danger qui les attend n'est certainement pas des moindres...

Les joueurs pourront également visiter des lieux mémorables de DRAGON QUEST IV: The Chapters of the Chosen. Quant à savoir quel rôle ces endroits jouent dans l'histoire, ce sera aux joueurs de le découvrir ! Les joueurs pourront notamment retrouver :