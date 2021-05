Dragon Quest célèbrera son 35ème anniversaire au Japon avec un stream chargé d'informations

Si dans l'écurie Square Enix des fans de J-RPG ne jurent que par la licence Final Fantasy, d'autres en revanche préfèrent se tourner derrière le mastodonte qu'est la licence Dragon Quest. Après un superbe Dragon Quest XI sorti sur Nintendo Switch en septembre 2019, et les jeux mobiles Dragon Quest of the Stars, et Dragon Quest Tact, les fans se demandent logiquement quand ils auront de nouvelles informations sur les prochains titres de la licence.

A l'occasion du 35ème anniversaire de la licence qui se déroulera cette année, Square Enix vient de confirmer qu'un stream dédié se tiendrait le 26 mai à 12h00 heure locale (5h du matin chez nous). Divisé en deux parties, nous apprendrons durant la première partie du streaming de nouvelles informations concernant les jeux actuellement disponibles. Le stream étant réservé au public Japonais, nul doute que cela concernera essentiellement les jeux mobiles ainsi que le MMO Dragon Quest X jamais sorti chez nous.

La seconde partie du stream en revanche sera quant à elle axée sur les nouveaux titres Dragon Quest à paraître. Si nous savons que Dragon Quest XII est sur les planches depuis 2018-2019, il semble encore un peu tôt pour une annonce officielle. En revanche il avait été confirmé qu'un nouveau Dragon Quest Monster était en préparation. Aurons-nous des informations sur ces nouveaux titres durant le stream ? Il va nous falloir patienter encore un peu avant d'avoir la réponse.

Programme du stream du jeudi 27 mai 2021 Partie 1: Dernières nouvelles de l'événement Dragon Quest Day Nous souhaitons la bienvenue à Natsumi Uga, un annonceur indépendant, en tant que présentateur de nouvelles, et nous fournirons diverses informations telles que des informations sur les titres en service tels que "Dragon Quest X Online" et de nouveaux produits officiels pour commémorer le 35e anniversaire. Liste des dernières actualités de l'événement Dragon Quest Day : Dragon Quest X en ligne

Balade en quête de dragon

Dragon Quest Tact

Dragon Quest of the Stars

Dragon Quest Monsters Super Light

Dragon Quest Rivals Ace

Série d'aventures de Dragon Quest Daï

Marchandises officielles de la série Dragon Quest

Dragon Quest Island L'île qui a commencé avec le grand roi démon Zoma Partie 2: Présentation de la dernière gamme de la série "Dragon Quest" Nous accueillerons JOY en tant que modérateur et annoncerons la nouvelle programmation de la série "Dragon Quest" dans un format de talk-show avec le game designer Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest. Attendez-vous à des annonces ce jour-là !



