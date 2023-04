Dragon Quest XII réactualise légèrement son logo

Alors que nous n'avons rien eu à nous mettre sous la langue depuis l'annonce de Dragon Quest XII : The Flame of Fate mis à part le logo du jeu, il semblerait que les choses commencent à bouger doucement du côté de Square Enix. Rien de bien transcendant pour l'instant cela dit, puisqu'il s'agit d'une simple mise à jour du logo de base avec un réajustement des flammes en arrière-plan, et un remaniement de l'éclairage. Espérons tout de même que le Dragon Quest Day 2023 sera l'occasion de découvrir enfin les premier visuels du jeu, de même que quelques informations officielles sur le contenu qui nous attend (et bien sûr si une version Nintendo Switch sera bien au programme).

mysteriously, the Dragon Quest XII logo has been updated. I found this from a Japanese website & it seems like it might be the press release logo. could mean we'll get DQ12 news soon pic.twitter.com/EWOB1oQQW2