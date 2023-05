Dragon Quest Treasures s'offre une nouvelle démo sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 9 décembre 2022, Dragon Quest Treasures se présente comme un spin-off de Dragon Quest XI où nous retrouvons Erik et sa sœur Mia ayant soif d'aventures. A l'occasion du Dragon Quest Day, une nouvelle démo vient d'être annoncée et publiée sur l'eShop de la Nintendo Switch. Celle-ci vous permettra d'explorer Draconia, et d'importer vos données de sauvegarde vers le jeu complet si vous optez pour son achat. De plus, vous obtiendrez 5 billes pour vous aidez à enrôler les monstres les plus récalcitrants.

A #DQTreasures demo draws near! ????



Journey to Draconia in our brand new demo, available now on Nintendo Switch.



Carry over your save data when you purchase the main game and get 5x better buddy bullets to help you in your search for the seven Dragonstones! pic.twitter.com/nU4uBy6ob1