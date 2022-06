Monster Hunter Rise: Sunbreak déballe enfin sa bande-annonce de lancement et y ajoute un aperçu de sa première mise à jour

Toujours prévu pour le 30 juin prochain , Monster Hunter RISE : Sunbreak vient faire le décompte du peu de jours avant sa sortie sur Nintendo Switch avec sa toute nouvelle bande-annonce de lancement. Au menu de celle-ci, chasses, monstres, instants héroïques, bribes de l'histoire de cette extension et... instant émotion avec une superbe chanson rappelant les enjeux de cette chasse aux monstres au contenu gargantuesque.

La bande-annonce s'est même payé le luxe de nous offrir un aperçu de la première mise à jour gratuite du jeu attendue en août prochain . Cette mise à jour contiendra notamment l'ajout de la Bazalgeuse Vulcan, une variante redoutable du monste bombardier iconique de cette nouvelle génération de Monster Hunter.

La monstrueuse extension de MONSTER HUNTER RISE présente un nouveau scénario, de nouveaux monstres, de nouvelles techniques de chasse, de nouvelles régions, des quêtes de Rang Maître et bien plus ! Faites route vers l’avant-poste d’Elgado et enquêtez sur les puissantes créatures que l’on nomme « Les Trois Seigneurs » : l’imposant Garangolm, le loup glacial Lunagaron ainsi que le dragon ancien emblématique de l’extension : le sinistre Malzeno. SUNBREAK verra aussi l’arrivée de nouveaux monstres ainsi que le retour de spécimens issus des précédents jeux MONSTER HUNTER ! Jouez en solo ou en groupe avec jusqu’à trois autres joueurs en ligne* ou en mode sans fil local** ! Rejoignez la chasse et relevez de nouveaux défis lorsque l’extension, déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop, sortira le 30 juin sur Nintendo Switch.