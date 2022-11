Monster Hunter Rise Sunbreak présente sa troisième grosse mise à jour gratuite et sa version 13 - Tous les détails

Dans le dernier Digital Event Monster Hunter Rise: Sunbreak de ce 16 novembre 2022 , Capcom vient de nous présenter la troisième grosse vague de contenu gratuit qui arrivera pour Monster Hunter Rise Sunbreak. En effet, le jeu passera en version 13 le 24 novembre prochain et vous proposera son lot de nouveautés gratuites et de DLC payant. Retrouvez en fin d'article la bande-annonce de cette grosse mise à jour et la feuille de route des mises à jour du jeu qui reprendront en 2023 . Voici la liste complète des nouveautés de cette mise à jour :

Nouveaux monstres De nouveaux dragons anciens éveillés et monstres plus puissants font leur apparition ! Préparez-vous bien pour de nouveaux défis difficiles ! Quêtes Recherche Anomalie De nouveaux monstres, inclus le Kushala Daora éveillé !

Nouvelle rang A6★ pour les Quêtes Anomalie !

Les quêtes A7★sont disponibles !

Investigations Anomalie de niveau 200 !

Des nouveautés pour l'Artisanat Qurieux ! Nouvelles armes spéciales disponibles ! Nous avons ajouté une nouvelle série "Monstre en peluche" contenant 14 armes spéciales !

Sélectionnez vos design d'armes favorites pour pimenter vos chasses ! Quêtes Parangon Les Parangons vous accompagnent dans la quasi-totalité des quêtes de Rang Maître, inclus les Quêtes Anomalie et les Investigations Anomalie. Nouvelle voix de personnage original : Kagami Kagami, la nouvelle voix d'un personnage original, est maintenant disponible en DLC gratuit ! DLC payants Découvrez une variété de DLC, inclus la série "Monstre en peluche" de 14 armes spéciales ! Quêtes Événement Complétez les Quêtes Événement pour obtenir des récompenses spéciales !

Source : Monsterhunter