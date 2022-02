Légendes Pokémon : Arceus dépasse les 6.5 millions de ventes en à peine une semaine

À ce stade qui pouvait douter de l'incroyable succès qu'allait connaître le dernier opus révolutionnaire en date de Pokémon ? Sorti le 28 janvier dernier , Légendes Pokémon : Arceus vient déjà de dépasser les 6.5 millions d'exemplaires vendus dans le monde, un score incroyable pour la série de tous les records. Après avoir en effet dépassé les 1.4 millions d'exemplaires vendus au Japon en seulement trois jours (voir notre article dédié ici), cette révolution de la formule Pokémon est en bonne voie pour dépasser les 10 millions d'exemplaires vendus sous peu et ainsi rejoindre le panthéon des jeux Nintendo Switch les plus vendus de tous les temps. Affaire à suivre dans les mois ou les semaines à venir donc. Faites-vous partie de ces 6.5 millions de Pokéfan qui apprécient le jeu ?

Explorez une nature immense, sauvage et préservée, où de nouvelles découvertes vous attendent dans Légendes Pokémon : Arceus sur Nintendo Switch. Observez, attrapez et étudiez des Pokémon sauvages dans ce jeu de rôle bourré d'action se déroulant à une époque lointaine où êtres humains et Pokémon vivaient rarement en harmonie.

Hisui vous appelle !

Votre aventure se déroule dans les vastes et majestueux espaces naturels de la région de Hisui, où votre mission consiste à rechercher des Pokémon pour participer à l'élaboration du tout premier Pokédex.

Cette région, qui sera plus tard connue sous le nom de Sinnoh dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, regorge de merveilles naturelles, de panoramas époustouflants et foisonne de Pokémon sauvages, certains déjà connus et d'autres nouveaux ! Vous rencontrerez notamment Zoroark de Hisui, Voltorbe de Hisui​​, Cerbyllin, Paragruel, Gueriaigle de Hisui, Caninos de Hisui, Hachécateur, Zorua de Hisui, Zoroark de Hisui ou encore Arceus.

On raconte que l'énigmatique Arceus détient la clé pour résoudre le mystère du phénomène qui affecte certains Pokémon de la région. Quel est donc le lien entre ce Pokémon mythique et votre voyage ?