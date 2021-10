Zorua et Zoroark de Hisui se dévoilent dans Légendes Pokémon : Arceus

Il y a deux jours, The Pokémon Company s'est amusé avec les fans des Pokémon en publiant une vidéo étrange de Légendes Pokémon : Arceus sur laquelle on ne voyait quasiment rien... Une technique de communication originale qui en réalité était un teaser. En effet, aujourd'hui on découvre la même séquence mais "reconstituée". L'occasion de découvrir pour la première fois Zorua et Zoroark dans leur forme de Hisui. Retrouvez cette vidéo ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Il y a quelques jours, un chercheur a découvert des images mystérieuses de la région de Hisui. Le professeur Chen a examiné toutes vos découvertes et a pu restaurer la vidéo pour révéler Zorua de Hisui et Zoroark de Hisui ! Zoroark de Hisui semble effrayant... mais il semble également protéger Zorua de Hisui .