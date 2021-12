Toutes les bonnes choses ont une fin. La web-série Pokémon Évolutions vient de diffuser ce jeudi 23 décembre son 8ème et dernier épisode. En conclusion, nous retournons dans la région de Kanto, suivre nos héros dans la Caverne Azurée, antre du Pokémon le plus puissant : Mewtwo. Nous y retrouvons ainsi le rival de Let's Go Trace en plein affrontement avec Green, avant que l'héroïne du jeu fasse son entrée. Un épisode de 9 minutes riche en combats.

L'aventure Pokémon Évolutions est désormais terminée. Si vous souhaitez (re)visionner l'intégralité de la série, elle est accessible sur la page Youtube La chaîne officielle Pokémon en français. La franchise Pokémon débutera quant à elle une toute nouvelle aventure le 28 janvier prochain avec la sortie de Légendes Pokémon : Arceus sur Nintendo Switch.