Légendes Pokémon : Arceus : obtenez le Masque Maudirenard chromatique ( et Tritosor pour Pokémon Epée & Bouclier)

Suite aux Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord 2022 qui ont eu lieu ce week-end, vous pouvez récupérer le Masque Maudirenard chromatique pour Légendes Pokémon : Arceus via les cadeaux mystères jusqu'au 31 mai 2023 . Vous pouvez aussi récupérer un Pokémon Tritosor pour les jeux Pokémon Epée et Pokémon Bouclier grâce au code ER1CSGASTR0D0N, valide encore pendant quelques heures. Plus d'infos sur les Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord 2022 sur le site officiel Pokémon.

Pour rappel, Légendes Pokémon : Arceus est disponible depuis le 28 janvier 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour voir ce qu'on en pense, retrouvez notre test complet ICI. Voir aussi la revue de presse du jeu compilant tous les tests déjà publiés. Voir aussi nos vidéos en francais du titre et nos news précédentes.

