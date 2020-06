Corayon forme de Galar en cadeau mystère dans Pokémon Epée & Pokémon Bouclier

En attendant de pouvoir découvrir la première partie du Pass d'extension le 17 juin prochain , Game Freak continue la distribution de ses Pokémon spéciaux sur Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Après Ponyta, place aujourd'hui à Corayon forme de Galar avec son talent caché Corps Maudit. Il est accessible via l'option Cadeau Mystère des jeux, et est disponible avec un nouveau lot d'objets d'évolution :

Pomme Sucrée

Pomme Acidulée

Théière Ébréchée

Théière Abîmée

Sachet Senteur

Chantibonbon

Pour rappel, voici le dernier événement à venir :

À partir du 12 juin 202 0 : Miaouss de Galar doté de son talent caché Tension, ainsi que 100 Bonbons Exp. L et 50 Maxi Pépites.