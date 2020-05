Ponyta forme de Galar en cadeau mystère dans Pokémon Epée & Pokémon Bouclier

Game Freak a mis en place 4 nouveaux cadeaux pour Pokémon Epée et Pokémon Bouclier à débloquer via l'option Cadeau Mystère. Après M. Mime, c'est au tour de Ponyta dans sa forme de Galar d'arriver en tant que bonus pour les possesseurs des deux versions. Possédant le talent caché Anticipation, Ponyta arrive également avec un nouveau set d'objets :

Pour rappel, voici les deux derniers événements à venir :

Pour rappel, vous pouvez retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que notre test complet du jeu ICI (et un avis alternatif LA) Quant aux dernières infos du Pokémon DIRECT, c'est par ici que ça se passe et pour tout savoir sur les deux DLC, c'est par là

Obtenez les formes de Galar de M. Mime, Ponyta, Corayon et Miaouss dotées de leur talent caché

Utilisez l’option « Cadeau Mystère » pour obtenir ces quatre Pokémon spéciaux ainsi que des objets bonus dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.

La sortie de L'île solitaire de l'Armure, la première partie du Pass d'extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, approche à grands pas. Pour célébrer cet évènement, les joueurs de Pokémon Épée et de Pokémon Bouclier pourront recevoir quatre Pokémon de Galar spéciaux via l'option « Cadeau Mystère ». À partir du 22 mai 2020, un Cadeau Mystère sera distribué chaque semaine. Il contiendra un Pokémon (M. Mime, Ponyta, Corayon, Miaouss sous leur forme de Galar) ainsi que divers objets. Ces Pokémon seront dotés de leur talent caché, ce qui fera d'eux de superbes additions à votre équipe.

Suivez les étapes ci-dessous pour récupérer vos cadeaux en jeu :

Lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier. Sélectionnez « Cadeau Mystère » ; Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère ». Sélectionnez « Via Internet ».

N'oubliez pas de vérifier vos Cadeaux Mystères chaque semaine pour ne manquer aucun de ces quatre Pokémon de Galar et ces objets bonus. Préparez ensuite ces Pokémon afin d'explorer L'île solitaire de l'Armure. Cette première partie du Pass d'extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sera disponible d'ici la fin du mois de juin