M. Mime forme de Galar en cadeau mystère dans Pokémon Epée & Pokémon Bouclier

Pokémon Epée / Bouclier se rappelle à notre bon souvenir grâce à l'option Cadeau Mystère qui a partir d’aujourd’hui et jusqu'à la mi-juin va permettre d'obtenir quatre Pokémon spéciaux ainsi que des objets bonus afin de célébrer l'arrivée des DLC L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne. Ces Pokémon sont les formes de Galar de M. Mime, Ponyta, Corayon et Miaouss avec leur talent caché. Le premier Pokémon disponible est M.Mime que vous pouvez obtenir dès aujourd'hui.

Les autres Pokémon seront distribués un peu plus tard

Voici le programme de ces distributions : À partir du 22 mai 2020 : M. Mime de Galar doté de son talent caché Corps Gel, ainsi qu'une Appât Ball, une Lune Ball, une Masse Ball et une Rêve Ball.

: doté de son talent caché Corps Gel, ainsi qu'une Appât Ball, une Lune Ball, une Masse Ball et une Rêve Ball. À partir du 29 mai 2020 : Ponyta de Galar doté de son talent caché Anticipation, ainsi qu'une Niveau Ball, une Speed Ball, une Love Ball, une Copain Ball et une Ultra Ball.

: doté de son talent caché Anticipation, ainsi qu'une Niveau Ball, une Speed Ball, une Love Ball, une Copain Ball et une Ultra Ball. À partir du 5 juin 2020 : Corayon de Galar doté de son talent caché Corps Maudit, ainsi que les objets d'évolution Pomme Sucrée, Pomme Acidulée, Théière Ébréchée, Théière Abîmée, Sachet Senteur et Chantibonbon.​

: doté de son talent caché Corps Maudit, ainsi que les objets d'évolution Pomme Sucrée, Pomme Acidulée, Théière Ébréchée, Théière Abîmée, Sachet Senteur et Chantibonbon.​ À partir du 12 juin 202 0 : Miaouss de Galar doté de son talent caché Tension, ainsi que 100 Bonbons Exp. L et 50 Maxi Pépites.

