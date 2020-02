Top 10 des Pokémon de l'année 2020

Pour certains le 27 février est un jour comme un autre, mais pour d'autres, c'est aussi le Pokémon Day, le jour anniversaire de la licence éponyme ! Pour l'occasion, The Pokemon Company en a profité pour dévoiler plusieurs éléments sur l'actualité de la franchise. C'est par le biais de cet événement, via la chaîne YouTube officielle de la franchise, que nous avons pu apprendre l'existence du prochain Pokémon fabuleux de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier un peu plus tôt dans la journée.

Si vous vous rappelez bien, il était également possible ces dernières semaines d'élire grâce à Google nos monstres de poche les plus appréciés, toutes générations confondues. Nous retrouvons donc aujourd'hui les résultats de ce vote, publiés sous la forme d'un top 10.

Source : Pokemon