Pokémon Epée et Bouclier : Ronflex, Mackogneur et Ectoplasma forme Gigamax disponibles dans les raids

Les raids Pokémon dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier obtiennent une mise à jour. Dès aujourd'hui il est possible de trouver Ronflex, Ectoplasma et Mackogneur en forme Gigamax et cela peu importe la version de votre jeu. Les joueurs de Pokémon Epée pourront trouver Ectoplasma forme Gigamax et inversement pour les joueurs de Pokémon Bouclier avec Mackogneur forme Gigamax. Vous trouverez ici les taux d'apparitions de ces Pokémon suivant la version de votre jeu.

Si vous n'avez pas encore complété votre Pokédex ou qu'il vous manque ces formes Gigamax, c'est maintenant car cet événement est limité dans le temps. Alors foncez !

Source : Pokekalos