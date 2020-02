Les fans réagissent avec humour au nouveau Pokémon Zarude

Suite à la révélation du nouveau Pokémon fabuleux : le Pokémon Vilain Singe Zarude (voir ici) , les fans se sont déchaînés sur les réseaux sociaux avec divers détournements et memes en tous genres ! Si pour certains d'entre nous, Zarude est un Gremlin, pour beaucoup, il renvoie encore une fois au dessin animé les Super Nanas. Souvenez-vous, certains joueurs avaient déjà relevé des similitudes entre entre les trois Pokémon de départ du jeu et les héroïnes de l'anime, et voilà que ce Zarude est un "vilain singe" comme Mojojojo, le méchant de la série animée ! Coïncidence ? A moins qu'il ne s'agisse d'un parent de mademoiselle Simian de GumBall ? A vous de vous faire votre propre idée avec une compilation de quelques réactions piochées sur les réseaux et réunies par Nintenderos et Nintendo Soup.

VOIR AUSSI : a quoi peux bien ressembler le nouveau Pokémon fabuleux ?

#Zarude

I can't believe they got Bad Boon from Super Monkey Ball to join Pokémon. :') pic.twitter.com/UZcw0QVcXH — TurboBloost ???????? (@RexGamerPR) February 28, 2020

Aue Pokémon más feo me parece el Zarude

pero al menos esta mucho mejor que la cagada de Rillabom xd pic.twitter.com/Dbtg8aG7qg — Mordecool :3 (@MordecoolYT) February 27, 2020

Official footage of Rillaboom and Zarude facing off. pic.twitter.com/GNcKBdrltT — OniMedicham (@OniMedicham) February 27, 2020

Source : Nintenderos