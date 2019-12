Pokémon Epée et Bouclier - Cadoizo débute sa tournée !

Nous ne sommes plus qu'à une poignée de jours de Noël, et pour l'occasion Nintendo et Game Freak ont préparé une petite surprise aux possesseurs de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Jusqu'au 25 décembre , vous aurez la possibilité d'affronter des Cadoizo durant les Raids Dynamax qui vous apporteront des DT de type glace de manière plus fréquente, ainsi que des Bonbons Exp. à foison.

Et si vous en voulez un peu plus, dirigez-vous dans le menu Cadeau Mystère de votre version Epée ou Bouclier afin de bénéficier d'un cadeau supplémentaire. En entrant le mot de passe "PRESENT", vous aurez la possibilité de récupérer 10 Luxe Balls supplémentaires.